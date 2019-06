BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (19 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata odierna. A partire dal dato finale sul Pil francese del primo trimestre, seguito dal dato sulle vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Conosceremo anche l’indice di fiducia dei consumatori relativo a giugno a livello europeo, mentre dagli Usa arriverò il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme al saldo delle partite correnti del primo trimestre e all’indice della Fed di Filadelfia relativo a giugno. In giornata è prevista anche la pubblicazione del bollettino economico della Bce, oltre che le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Prevista anche l’emissione di Bonos. Da monitorare anche quanto accadrà al Consiglio europeo.

Per quanto riguarda Piazza Affari, si attende il debutto sull’Aim di Gibus. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 21.221 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Banco Bpm (+4,2%) e Banca Generali (+5%). Bene anche Prysmian (+2,3%), Ubi Banca (+2,8%), Unipol (+2%) e Stm (+2,2%). Tra i ribassi ha fatto peggio di tutti Diasorin (-2,6%). Male anche Enel (-1,1%), Ferrari (-1,1%), Italgas (-1,1%) e Tenaris (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 241 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA