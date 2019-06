BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Fed (19 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

La giornata di oggi è priva di dati macroeconomici rilevanti, se non il saldo della bilancia commerciale italiana nel mese di aprile, che verrà comunicato alle ore 10:00, e l’inflazione in Gran Bretagna nel mese di maggio, in uscita alle 10:30. L’attenzione degli investitori è rivolta alla riunione del Fomc della Federal Reserve e alle parole che pronuncerà Jerome Powell durante la conferenza stampa. Quando però le borse europee saranno già chiuse. Come si è visto ieri, comunque, può bastare anche un tweet di Donald Trump per muovere di molto i listini. A Piazza Affari oggi faranno il loro debutto Ieg ed Eles, rispettivamente sul segmento MTA e AIM.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,46% a 21.133 punti. Sul listino principale nessun titolo ha terminato la seduta in rosso. Cnh Industrial (+4,7%) e Banca Generali (+4%) hanno fatto meglio di tutti. Bene anche A2A (+3,1%), Banco Bpm (+3,5%), Ferragamo (+3,3%), Ferrari (+3,3%), Italgas (+3,6%), Saipem (+3,7%), Snam (+3%), Stm (+3,1%), Tenaris (+3,2%) e Unicredit (+3,8%). Hanno invece fatto registare guadagni inferiori al punto percentuale Fca (+0,9%), Leonardo (+0,8%), Pirelli (+0,9%), Poste Italiane (+0,8%) e UnipolSai (+0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 243 punti base.

