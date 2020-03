BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (26 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con l’indice di fiducia dei consumatori in Germania. Stesso dato, riferito alle imprese manifatturiere francesi, arriverà alle 8:45. Alle 10:00 sarà la volta del bollettino economico della Bce. Alle 10:30 sapremo le vendite al dettaglio di febbraio della Gran Bretagna. Alle 13:30 dagli Usa arriverà il dato finale sul Pil del 2019, insieme al saldo della bilancia commerciale di febbraio e all’andamento delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di Btp indicizzati con scadenza 2041. A Piazza Affari si attendono, tra gli altri, i bilanci 2019 di Rcs, Cairo Communication, Bialetti, Il Sole 24 Ore, Confinvest e Restart.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,74% a 17.243 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Leonardo con un +11,3%. Bene anche Azimut (+9,3%), Exor (+7,1%), Campari (+7,4%) e Mediobanca (+7,9%). Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Buzzi (+4,5%), Eni (+4,2%), Moncler (+5,1%) e Stm (+5,7%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Male anche Atlantia (-3,3%), Banco Bpm (-1,5%), Bper (-1,6%), Diasorin (-2,2%), Fineco (-1,5%), Hera (-1,9%), Prysmian (-1,6%) e Telecom Italia (-2,3%).



