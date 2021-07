BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende diverse trimestrali (29 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DIVERSE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Francia a giugno. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola di luglio. Alle 9:55 sarà la volta del tasso di disoccupazione tedesco di luglio. Alle 11:00 l’Istat farà conoscere l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. Alla stessa ora saranno diffusi gli indici di fiducia di consumatori e imprese europei a luglio. Alle 14:00 sarà la volta dell’inflazione tedesca di luglio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e il Pil del secondo trimestre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 10 anni e di Ccteu a 8 anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Comcast e Mastercard mentre a Piazza Affari quelle di Amplifon, Azimut, Banca Mediolanum, Enel, Eni, Inwit, Leonardo, Mediobanca, Recordati, Saipem, Snam, Stm, Terna, 4Aim Sicaf, Acsm-Agam, Autostrade Meridionali, Basicnet, Brembo, Caltagirone, Cerved, Coima Res, D’Amico, De Longhi, Expedia Fervi, Fincantieri, Geox, Italmobiliare, Maire Tecnimont, Mondadori, Prima Industrie, Unidata, Webuild e Zignago Vetri. Dalle altre piazze europee arriveranno quelle di AstraZeneca, Credit Suisse, Shell, Sanofi e Volkswagen.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 25.261 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +2,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di A2A (+1,8%), Amplifon (+1,5%), Nexi (+1,8%), Recordati (+2%) e Snam (+1,5%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Chiusura in rosso anche per Azimut (-0,8%), Banca Mediolanum (-0,4%), Poste Italiane (-0,2%), Prysmian (-1,2%) e Saipem (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 106 punti base.

