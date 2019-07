BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (25 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

La giornata odierna offre diversi dati macroeconomici di rilievo, ma l’attenzione degli investitori è senza dubbio rivolta alla riunione del board della Bce e alla successiva conferenza stampa di Mario Draghi, in programma, come di consueto, alle 14:30. In mattinata, alle 10:00, conosceremo invece il saldo della bilancia commerciale extraeuropea dell’Italia per quel che riguarda il mese di giugno. Alla stessa ora dalla Germania arriverà l’Indice Ifo sulla situazione economica nel mese di luglio. Dagli Usa, alle 14:30, arriveranno le richieste settimanali di sussidia alla disoccupazione, gli ordinativi di beni durevoli relativo a giugno e il saldo della bilancia commerciale, sempre con riferimento al mese scorso.

A Piazza Affari si attendono, tra le altre, le semestrali di Eni, Stm e Maire Tecnimont. Dall’Europa arriveranno quelle di Basf, Michelin e Total, mentre dagli Usa quelle di 3M e Comcast. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,57% a 22.080 punti. Sul listino principale Stm ha guadagnato il 3,5%. Bene anche Tenaris (+3%), Cnh Industrial (+2%), Exor (+2,4%), Pirelli (+2,1%) e Saipem (+2,3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Campari (+1,1%), Fca (+1,9%), Recordati (+1,1%) e Snam (+1%). Bper ha fatto invece peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Ubi Banca (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 188 punti base.

