BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil della Germania (14 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI E IL PIL DELLA GERMANIA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, a partire dal Pil tedesco del quarto trimestre 2019 che verrà comunicato alle 8:00. Alle 9:00 sarà la volta dell’inflazione in Spagna nel mese di gennaio. Alle 10:30 la Banca d’Italia aggiornerà il dato relativo al debito pubblico del nostro Paese. Alle 11:00 si avrà il dato aggregato del Pil europeo del quarto trimestre 2019. Alle 14:30 arriveranno dagli Usa i dati sulle vendite al dettaglio e i prezzi all’importanza relativi a gennaio. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale, sempre di gennaio, mentre alle 16:00 toccherà alle scorte delle imprese di dicembre a all’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan e relativo a febbraio. Dalla Francia è atteso il bilancio 2019 di Credit Agricole, mentre a Piazza Affari, tra gli altri, quelli di Recordati, Cementir e Ima.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 24.892 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Nexi con un +4,5%. Bene anche Stm (+2,7%) e Telecom Italia (+3,6%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Buzzi (-1,9%), Campari (-1,1%), Fca (-1,2%), Ferrari (-1,5%), Leonardo (-1,2%), Moncler (-1,7%), Saipem (-1,6%), Snam (-1%) e Tenaris (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 129 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA