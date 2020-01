BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil della Germania (15 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARE ATTENDE IL PIL DELLA GERMANIA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi, a cominciare da quello sul Pil complessivo del 2019 in arrivo dalla Germania alle 10:00. Alle 10:30 sarà la volta dell’inflazione di dicembre nel Regno Unito, mentre alle 11:00 toccherà alla produzione industriale europea nel mese di novembre. In mattinata la Banca d’Italia fornirà anche l’aggiornamento sul debito pubblico raggiunto a novembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice dei prezzi alla produzione di dicembre insieme all’Indice Empire Manufacturing di gennaio. Alle 20:00 sarà diffuso il Beige Book della Fed. In giornata è anche atteso il report mensile Opec sul mercato del petrolio. Da Wall Street arriveranno nuove trimestrali, con particolare attenzione per quelle di Blackrock e Goldman Sachs.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 23.928 punti. Sul listino principale bene Moncler (+1,9%), Azimut (+1,7%), Campari (+1,1%), Fineco (+1,1%), Nexi (+1,3%), Prysmian (+1,4%), Recordati (+1,2%) e Terna (+1,1%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Banca Generali (-2,2%), eni (-1,2%), Leonardo (-1,8%) e Tenaris (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 151 punti base.

