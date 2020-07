BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Fed (29 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

La giornata di oggi si annuncia ricca di dati macroeconomici, anche se l’attenzione è concentrata sulle decisioni di politica monetaria che prenderà la Fed e sulla successiva conferenza stampa di Jerome Powell, prevista per le 20:30 itlaiane. Alle 8:00 conosceremo i prezzi all’importazione in Germania a giugno. Alle 8:45 toccherà alla fiducia dei consumatori francesi a luglio. Alle 9:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Spagna a giugno, mentre alle 10:00 sarà la volta dei prezzi alla produzione in Italia a giugno. Alle 11:00 l’Istat diffonderà il dato sulle retribuzioni contrattuali, mentre alle 16:00 dagli Usa arriverà i numero di case vendute a giugno. Alle 16:30 conosceremo la variazione delle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di Bund a 15 anni. A Wall Street sono attese diverse trimestrali, tra cui quelle di Boeing, General Motors, Spotify e General Electric. Dalla Francia arriverà quella di Sanofi, mentre a Piazza Affari, tra le altre, si attendono quelle di Amplifon, Banca Generali, Banca Mediolanum, Enel, Eni, Generali, Hera, Snam, Terna, WeBuild, Fiera Milano, Acea, Brembo e Italmobiliare.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,59% a 19.902 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ubi Banca con un +8,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Campari (+5,4%), Fca (+2,2%), Italgas (+3,2%) e Terna (+1,4%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -5,2%. Male anche Atlantia (-1,5%), Azimut (-1,8%), Banca Generali (-2,5%), Buzzi (-1,6%), Cnh Industrial (-1,5%), Ferrari (-1,2%), Fineco (-1,6%), Interpump (-2,9%), Inwit (-1,4%), Moncler (-4,4%), Nexi (-2%), Prysmian (-2,6%), Tenaris (-1,9%) e Unicredit (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 152 punti base.



