BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la trimestrale di TIM (23 febbraio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI TELECOM ITALIA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione nel Regno Unito a dicembre. Alle 10:00 sarà la volta di fatturato e ordinativi dell’industria italiana a dicembre. Alle 11:00 sapremo l’inflazione europea di gennaio. Alle 15:00 sarà la volta degli indici FHFA e S&P Case-Shiller sui prezzi delle case negli Stati Uniti a dicembre, mentre alle 16:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori statunitensi a febbraio. Ancora alle 16:00 è attesa la presentazione del rapporto semestrale sulla politica monetaria della Fed da parte di Jerome Powel al Senato. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Home Depot, mentre a Piazza Affari quelle di Telecom Italia e Sanlorenzo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,55% a 23.009 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +4,6%. Chiusura in rialzo anche per Banca Generali (+1,1%), Banca Mediolanum (+1,1%), Cnh Industrial (+1,8%), Eni (+1,7%), Italgas (+0,5%), Pirelli (+4%), Poste Italiane (+2,6%), Saipem (+3,5%), Telecom Italia (+0,8%), Tenaris (+3,8%) e Unipol (+0,8%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,1%), Banco Bpm (-1%), Bper (-1,4%), Campari (-1,6%), Diasorin (-3,1%), Enel (-1,4%), Fineco (-1,1%), Hera (-1,4%), Interpump (-1,3%), Inwit (-1,9%), Moncler (-2,7%), Nexi (-2,1%), Stellantis (-1,3%), Stm (-2,3%) e Terna (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 93 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA