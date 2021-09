BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le decisioni della Fed (22 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE DECISIONI DELLA FED

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in una giornata che sarà di attesa per le decisioni del Fomc della Fed, che verranno rese note alle 20:00 italiane. Alle 10:00 conosceremo il fatturato industriale italiano di luglio. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori europei relativo al mese di settembre. Alle 16:00 dagli Usa arriverà il numero di case esistenti vendute ad agosto. Alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. Alle 20:30 ci sarà la conferenza stampa di Powell a seguito della riunione del Fomc della Fed. In giornata è in programma l’emissione di Bund a 15 anni. Da Wall Street si attende la trimestrale di General Mills, mentre a Piazza Affari quelle di Cy4gate, Doxee, Eprice, Ilbe, Industrie Chimiche Forestali, Mittel, Ovs, Seri Industrial, Softec, Sourcesense e UCapital24.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,22% a 25.353 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +4,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+2,1%), Campari (+2,6%), Diasorin (+2,2%), Fineco (+2,8%), Inwit (+2,3%), Poste Italiane (+2,8%), Recordati (+2,1%) e Saipem (+3,2%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Stellantis (-0,2%), Telecom Italia (-1,5%) e Tenaris (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 102 punti base.

