BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco (13 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LO ZEW TEDESCO

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in questa giornata, nonostante ci troviamo nella settimana di Ferragosto. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione nei Lander tedeschi nel mese di luglio. Alle 10:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione nel Regno Unito nel mese di giugno. Alle 11:00 si torna in Germania per l’Indice Zew relativo al mese di agosto. Infine, alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sull’inflazione di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli a breve termine e di T-bond Usa a un anno.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,3% a 20.263 punti. Sul listino principale Campari è salita del 2,9%. Bene anche Ferrari (+1,3%), Italgas (+1,1%) e Poste Italiane (+1,2%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Bper (-2,1%), Fineco (-2,3%), Intesa Sanpaolo (-2,1%) e Saipem (-2,4%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,1%), Azimut (-1,9%), Banco Bpm (-1,4%), Unicredit (-1,4%) e UnipolSai (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 234 punti base.

