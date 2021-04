BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per festività (2 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI OGGI CHIUSA

Oggi la Borsa italiana, come le altre principali piazze europee, è chiusa per festività. Non ci sono negoziazioni nemmeno a Sidney, Toronto, Singapore e Hong Kong, mentre sarà aperta Wall Street. Non a caso l’unico dato macroeconomico rilevante della giornata arriva dagli Stati Uniti, con il tasso di disoccupazione di marzo in diffusione alle 14:30. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,25% a 24.710 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Recordati e Diasorin con un +2,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,1%), Bper (+1,3%), Interpump (+1,2%), Leonardo (+1,6%), Moncler (+1,7%), Prysmian (+1,1%) e Stm (+1,7%). Inwit ha fatto peggio di tutti con un -0,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Enel (-0,7%) e Hera (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 96 punti base.

