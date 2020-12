BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per festività (31 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER FESTIVITÀ

Oggi la Borsa italiana è chiusa per festività, così come le altre piazze europee, come Francoforte e Londra. Contrattazioni regolari invece a Wall Street, che resterà invece chiusa domani. Tra i dati macroeconomici rilevanti in agenda per la giornata odierna c’è da segnalare solo il numero delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti in diffusione alle 14:30.

Piazza Affari ieri ha chiuso in calo dello 0,12% a 22.232 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+0,7%), Buzzi (+0,5%), Diasorin (+1,3%), Interpump (+0,7%), Italgas (+0,5%), Prysmian (+0,7%), Recordati (+0,7%), Stm (+1,4%) e Tenaris (+0,7%). Campari ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Cnh Industrial (-1%) e Leonardo (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 111 punti base.



