BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per Pasquetta (13 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI CHIUSA A PASQUETTA

Anche oggi la Borsa italiana resta chiusa in occasione del Lunedì dell’Angelo, conosciuto anche come Pasquetta. Niente scambi nemmeno nelle principali piazze europee, come Parigi, Francoforte e Londra. Discorso diverso per Wall Street, che sarà aperta. Certamente sarà interessante valutare quali saranno le reazioni alle recenti notizie riguardanti la produzione di petrolio. Da monitorare sempre, oltre alle quotazioni delle materie prime come appunto l’oro nero, anche l’andamento del mercato valutario, in attesa che domani tutte le borse tornino operative. Ricordiamo che Piazza Affari giovedì scorso, ultimo giorno di scambi, aveva terminato la seduta in rialzo superando la soglia dei 17.500 punti. Sicuramente l’andamento odierno di Wall Street fornirà un riferimento per l’inizio delle contrattazioni di domani. Non resta quindi che attendere.



