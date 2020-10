BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia un nuovo mese (1 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI COMINCIA UN NUOVO MESE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat diffonderà quelli relativi a occupati e disoccupati nel mese di agosto. Alla stessa ora arriverà anche la lettura finale degli Indici PMI manifatturiero e composito di settembre aggregati a livello europeo. Alle 11:00 sarà la volta del tasso di disoccupazione europeo di agosto. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme all’andamento dei redditi e delle spese personali ad agosto. Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’Indice ISM manifatturiero di settembre. Infine, alle 18:00, il Mit comunicherà il numero di autovetture immatricolate in Italia a settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino al 2066 e francesi con durata fino al 2052. Da Wall Street è attesa la trimestrale di PepsiCo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,24% a 19.015 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +4,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+3,9%), Bper (+1,9%), Buzzi (+0,8%), Fca (+0,8%), Fineco (+0,7%), Generali (+0,7%), Intesa Sanpaolo (+0,7%), Nexi (+1,5%) e Tenaris (+3,1%). Banca Generali ha fatto peggio di tutti con un -4,3%. Superiori al punto percentuale anche i cali di Amplifon (-2,6%), Atlantia (-1,3%), Banca Mediolanum (-1%), Enel (-1,1%), Hera (-1,6%), Pirelli (-1,7%), Recordati (-2%), Snam (-2%) e Terna (-1%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 138 punti base.



