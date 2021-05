BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia un nuovo mese (3 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI COMINCIA UN NUOVO MESE

Il nuovo mese per Piazza Affari comincia con alcuni dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania nel mese di marzo. Alle 9:45 sarà diffusa la lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero italiano di aprile. Analogo dato sarà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’Indice ISM manifatturiero di aprile. Alle 18:00 il ministero dei Trasporti comunicherà il numero di autovetture immatricolate ad aprile in Italia. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari staccano il dividendo, tra le altre, AlerionCleanPower, Ascopiave, Italmobiliare, Pharmanutra, Reply, Valsoia, Lu-Ve, Gibus, Fervi, EdiliziAcrobatica e Fope.

GREEN STARS 2021/ Snam ai vertici della sostenibilità secondo i giudizi della rete

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,56% a 24.141 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +3,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,3%), Banca Generali (+2,5%), Bper (+0,8%), Diasorin (+0,7%), Leonardo (+2,3%) e Tenaris (+3,4%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Cnh Industrial (-1,5%), Eni (-2,7%), Saipem (-1,1%) e Unipol (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 106 punti base.

