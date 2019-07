BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (9 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

L’agenda macroeconomica di oggi non prevede molti dati in agenda. Alle 10:00 l’Istat comunicherà quello sulle vendite al dettaglio del mese di maggio. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli a sei e dodici mesi. Attesi anche i dati trimestrali di PepsiCo da Wall Street. A Piazza Affari invece comincia l’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Astm su Sias.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,04% a 21.976 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Pirelli con un +3,1%. Bene anche Juventus (+2,4%) e Tenaris (+2,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Cnh Industrial (+1,1%), Italgas (+1,3%), Nexi (+1,3%), Recordati (+1,8%), Saipem (+1,7%) e Snam (+1%). Fineco ha fatto invece peggio di tutti con un -3,6%. Male anche Banco Bpm (-2,5%), Azimut (-1,4%), Ubi Banca (-1,5%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 213 punti base.

