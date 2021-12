BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 26.500 punti (2 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 26.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo di novembre. Alle 10:00 toccherà invece a quello italiano relativo al mese di ottobre. Un’ora dopo si conoscerà quello aggregato europeo relativo sempre a ottobre. Alle 11:00 si saprà anche l’indice dei prezzi alla produzione in Europa a ottobre. Ale 14:30 dagli Usa arriverà il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a dieci anni e francesi con durata fino al 2045.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,16% a 26.371 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stellantis con un +5,7%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+3,3%), Cnh Industrial (+3,4%), Stm (+4,4%), Tenaris (+4,1%) e Unicredit (+4%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Chiusura in rosso anche per Amplifon (-0,1%), Campari (-0,2%) e Recordati (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 134 punti base.

