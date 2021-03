BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in questa prima giornata della settimana. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale del PMI manifatturiero italiano di febbraio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 11:00 l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi al consumi di febbraio, mentre un’ora più tardi farà conoscere i conti nazionali annuali per il 2020. Alle 16:00, dagli Usa, arriveranno la lettura finale dell’Indice ISM manifatturiero di febbraio e la spesa per costruzioni di gennaio. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Anima, Esprinet e Softec.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,93% a 22.848 punti. Sul listino principale pochi titoli hanno terminato la seduta in rialzo: Enel (+0,1%), Ferrari (+1,2%), Inwit (+0,5%), Moncler (+0,3%) e Prysmian (+0,1%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Buzzi (-2%), Campari (-3%), Eni (-2%), Leonardo (-2,4%), Poste Italiane (-2,1%), Telecom Italia (-2,5%) e Unicredit (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 104 punti base.



