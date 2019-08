BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari mira ai 21.000 punti (28 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI MIRA AI 21.000 PUNTI

Nella giornata di oggi sono in agenda diversi dati macroeconomici rilevanti, a cominciare dall’indice di fiducia dei consumatori in Germania, in diffusione alle 8:00, e relativo al mese di settembre. Alle 10:00 toccherà all’indice di fiducia di consumatori e imprese in Italia nel mese di agosto. Alle 16:30 sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio degli Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund decennali e di Bot a sei mesi. A Piazza Affari si attende la semestrale di Brunello Cucinelli.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,52% a 20.991 punti. Sul listino principale si è messo in luce Bper con un +4,5%. Bene anche Banco Bpm (+3,3%), Ferrari (+3%) e Snam (+3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2,6%), Campari (+2,9%), Enel (+2,7%), Fineco (+2,3%), Hera (+2,4%), Italgas (+2,2%), Leonardo (+2,8%), Pirelli (+2,2%), Recordati (+2,7%), Saipem (+2,5%) e Terna (+2,9%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -1,4%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 182 punti base.

