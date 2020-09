BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 19.500 punti (2 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 19.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania nel mese di luglio. Alle 9:00 toccherà al tasso di disoccupazione in Spagna ad agosto. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione in Europa a luglio. Alle 14:15 arriverà la stima sul numero di nuovi occupati ad agosto negli Stati Uniti. Alle 16:00 toccherà agli ordini all’industria Usa nel mese di luglio, mentre mezzora dopo sapremo la variazione settimanale delle scorte di petrolio. Alle 20:00 la Fed diffonderà il Beige Book. In giornata è previsto il collocamento di titoli di stato tedeschi con scadenza a cinque anni. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Immsi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,2% a 19.595 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Banca Generali (+3,3%) e Banca Mediolanum (+3,1%). Bene anche Atlantia (+1%), Campari (+2,2%), Nexi (+1,9%) e Stm (+1,5%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Enel (-1,1%), Fca (-1,2%), Pirelli (-1,3%), Saipem (-1,7%), Telecom Italia (-2,1%), Tenaris (-1,9%) e Unicredit (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 151 punti base.



