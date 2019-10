BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 21.500 punti (10 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 21.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 avremo il saldo della bilancia commerciale tedesca relativo al mese di agosto. Alle 8:45 conosceremo l’andamento della produzione industriale in Francia relativo ad agosto. Lo stesso dato con riferimento all’Italia sarà diffuso alle 10:00, mentre mezz’ora dopo sarà la volta della Gran Bretagna, da dove arriverà anche il saldo della bilancia commerciale, sempre riferito al mese di agosto. Alle 13:30 verranno pubblicati i verbali della riunione del board della Bce di settembre. Alle 14:30, dagli Usa, oltre al numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, arriverà anche il dato sull’inflazione nel mese di settembre.

In giornata è prevista l’emissione di Bot a un anno. Da Wall Street arriverà anche la trimestrale di Delta Airlines, tra i soggetti impegnati nel piano di salvataggio di Alitalia. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 21.533 punti. Sul listino principale bene Telecom Italia (+3,1%), Prysmian (+2%) e Atlantia (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1%), Buzzi (+1,7%), Moncler (+1,9%), Nexi (+1,4%), Pirelli (+1,5%), Prysmian (+2%), Recordati (+1%), Recordati (+1%), Stm (+1,4%) e Unipol (+1,3%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -1,7%. Male anche Italgas (-1%) e Snam (-0,8%). Lo spread tar Btp e Bund è sceso sotto i 153 punti base.

