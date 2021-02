BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 23.000 punti (25 febbraio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 23.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi a febbraio. Alle 9:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di gennaio. Alle 10:00 sarà la volta degli indici di fiducia di consumatori e impresi italiane a febbraio. Analogo dato, riferito all’Europa, sarà diffuso un’ora più tardi. Alle 14:30 sapremo invece il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme agli ordini di beni durevoli di gennaio e al dato sul Pil del quarto trimestre del 2020. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza a cinque anni e CCTeu con scadenza 2023. Da Wall Street si attende la trimestrale di Moderna, mentre da Parigi quella di Axa e da Madrid quella di Telefonica. A Piazza Affari attese quelle di Autostrade Meridionali, Mps, Fincantieri, Juventus, Coima Res e Igd.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,69% a 23.098 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +9,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Mediolanum (+2,1%), Bper (+1,6%), Buzzi (+1,1%), Cnh Industrial (+1,2%), Eni (+1,6%), Exor (+1,2%), Fineco (+2,3%), Leonardo (+4%), Prysmian (+1,6%), Recordati (+1%), Saipem (+2,6%), Stellantis (+2,3%), Tenaris (+3,5%), Unicredit (+2,7%) e Unipol (+1,7%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Diasorin (-0,9%), Enel (-0,7%), Mediobanca (-0,7%), Stm (-0,5%) e Terna (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 98 punti base.



