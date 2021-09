BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 26.000 punti (24 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 26.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 sapremo l’Indice Ifo tedesco di settembre. Alla stessa ora l’Istat diffonderà gli Indici di fiducia di imprese e consumatori relativi al mese di settembre. Alle 16:00 dagli Usa arriverà il dato sulle case nuove venduta ad agosto. Alla stessa ora è in programma un discorso di Jerome Powell sulla ripresa post-Covid. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani con scadenza fino al 2030. A mercati chiusi è attesa la revisione del rating sul debito sovrano tedesco da parte di Standard & Poor’s. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Askoll Eva, Casasold, Csp International, Farmaè, Friulchem, Gel, Giglio.com, Gismondi 1754, Ilpra e Tiscali.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,41% a 26.081 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +3,3%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,6%), Banca Mediolanum (+3,2%), Banco Bpm (+2,5%), Cnh Industrial (+2,5%), Enel (+2%), Intesa Sanpaolo (+2,3%) e Unipol (+2,1%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Campari (-0,2%), Diasorin (-0,5%) e Inwit (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 97 punti base.

