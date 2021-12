BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere quota 27.500 (29 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE QUOTA 27.500 PUNTI

Sono pochissimi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione nella giornata di oggi e tutti provenienti dagli Stati Uniti. Alle 16:00 toccherà al vendite di case a novembre, mentre alle 16:30 alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,79% a 27.444 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +2,3%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di A2A (+2,1%), Banco Bpm (+1,7%), Enel (+1,6%), Hera (+1,8%), Italgas (+2,1%), Saipem (+2,3%) e Snam (+1,6%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente ampari (-0,1%), Diasorin (-0,2%), Pirelli (-0,1%) e Telecom Italia (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 139 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura + 0,79%, Saipem a +2,33% (28 dicembre 2021)

