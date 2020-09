BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tornare a 19.500 punti (9 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A 19.500 PUNTI

Nella giornata di oggi non sono previsti in agenda dati macroeconomici rilevanti. Nell’ambito dell’Italian Equity Week c’è da segnalare l’Infrastructure & Energy Day che oggi vedrà molte società quotate incontrati investitori internazionali. Tra di essere ricordiamo Buzzi, Cementir, Enav, Eni, Enel, Hera, Inwit, Italgas, Prysmian, Rai Way, Saipem, Saras, Snam, Telecom Italia, Terna e Webuild. A Piazza Affari si attendono anche le trimestrali di Gvs e Technogym. In giornata è prevista l’emissione di Bot a un anno e di Bund decennali. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,81% a 19.380 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Cnh Industrial (+1,2%) e Pirelli (+3,7%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Eni (-3,3%), Stm (-3,4%) e Tenaris (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 159 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA