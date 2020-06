BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tornare a quota 19.500 (23 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE SOPRA I 19.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 9:15 con la lettura finale degli indici PMI manifatturiero e dei servizi in Francia relativi al mese di giugno. Gli stessi dati verranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 15:45 dagli Usa arriveranno gli Indici Markit PMI manifatturiero e dei servizi di giugno, mentre alle 16:00 sarà la volta delle vendite di case nuove nel mese di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni.

Ieri la Borsa italiana ha chiuso in calo dello 0,71% a 19.478 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Interpump con un +6,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,9%), Diasorin (+2%), Fca (+1,4%) e Inwit (+3%). Snam e Terna hanno fatto peggio di tutti perdendo il 6,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-2%), Italgas (-2,1%), Leonardo (-3%), Mediobanca (-2,9%), Saipem (-2,1%) e Stm (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 173 punti base.

