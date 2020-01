BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (20 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Pochi i dati macroeconomici in diffusione oggi, giornata in cui Wall Street resterà chiuso per il Martin Luther King Day. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania relativo al mese di dicembre. In Germania è attesa anche l’emissione di titoli di stato a sei mesi. Da segnalare che a Bruxelles si riunisce l’Eurogruppo. A Piazza Affari staccano il dividendo Enel e Snam. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,84% a 24.141 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +3,4%. Bene anche A2A (+2,5%), Campari (+2,7%), Diasorin (+2,8%), Poste Italiane (+2,4%) e Prysmian (+2,9%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,8%), Enel (+1,5%), Exor (+1,3%), Ferrari (+1,8%), Hera (+1,4%), Italgas (+1,55%), Juventus (+1,3%), Leonardo (+1%), Recordati (+1,2%), Snam (+1,8%), Stm (+1,6%) e Terna (+1,6%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 159 punti base.

