BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (4 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Nella giornata di oggi non sono in agenda dati macroeconomici rilevanti, salvo quello relativo alle vendite al dettaglio in Europa nel mese di maggio, in diffusione alle 11:00. Del resto oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano l’Independence Day e anche Wall Street resterà chiusa. Da segnalare l’emissione, in giornata, di titolo di stato francesi a medio e lungo termine e di Bonos spagnoli con durata fino a oltre i 30 anni. In mattinata è in programma anche un’assemblea straordinaria di Bper per varare un aumento di capitale riservato alla Fondazione di Sardegna.

Ieri Piazza Affari, complice la decisione della Commissione europea di chiudere l’iter per la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ha chiuso in rialzo del 2,4% a 21.905 punti. Sul listino principale hanno brillato i titoli bancari, in particolare Banco Bpm (+6,6%), Fineco (+4,7%), Intesa Sanpaolo (+5,1%), Ubi Banca (+6,8%) e Unicredit (+5,6%). Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Bper (+3,9%), Hera (+3%) e Leonardo (+3,1%). Solo tre titoli hanno chiuso in rosso: Prysmian (-0,1%), Saipem (-0,6%) e Stm (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto la soglia dei 200 punti base.

