BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari si allontana dai 24.000 punti (16 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI SI ALLONTANA DAI 24.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si saprà l’inflazione tedesca di dicembre. Alla stessa ora è atteso anche il dato sulle immatricolazioni dei automobili in Europa sempre relativo a dicembre, mentre alle 12:30 verranno diffusi i verbali della riunione del board della Bce dello scorso mese. Alle 14:30 si saprà l’ammontare di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme al dato sulle vendite al dettaglio nel mese di dicembre e all’Indice elaborato dalla Fed di Filadelfia relativo a gennaio. A Wall Street sono attese, tra le altre, le trimestrali di Morgan Stanley e Bank of New York Mellon.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,69% a 23.763 punti. Sul listino principale bene Moncler (+2,7%), Amplifon (+2,1%) e Banca Generali (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+1,1%), Nexi (+1,1%) e Recordati (+1,6%). Unipol ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Atlantia (-2,6%), Buzzi (-2,6%), Stm (-2%) e Unicredit (-2,6%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (-1,6%), Cnh Industrial (-1,2%), Fca (-1,9%), Fineco (-1,1%), Generali (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-1,1%), Juventus (-1,4%), Mediobanca (-1,3%), Pirelli (-1,2%), Telecom Italia (-1,8%) e Ubi Banca (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 158 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA