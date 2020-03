BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari si avvicina ai 22.000 punti (5 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI SI AVVICINA AI 22.000 PUNTI

Pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione nella giornata di oggi. Da segnalare l’avvio della riunione dell’Opec. Alle 14:30 conosceremo i dati sulla produttività e il costo unitario del lavoro negli Stati Uniti nel quarto trimestre 2019, insieme all’andamento degli ordinativi industriali e di beni durevoli di gennaio e alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnolo con scadenza fino a 10 anni e francesi con scadenza fino al 2052. A Piazza Affari attesi diversi bilancio 2019, tra cui quelli di Azimut, Prysmian, Illimity, Inwit, Geox e Cementir.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,91% a 21.946 punti. Sul listino principale si sono messe in luce i titoli legati alle utility, in particolare Enel (+5,7%), Terna (+4,5%), A2A (+3,6%), Hera (+3,2%), Snam (+3,8%) e Italgas (+3,3%). Bene anche Atlantia (+1,2%), Ubi Banca (+1,3%) e Moncler (+1,4%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -5,2%. Male anche Banco Bpm (-4,3%), Amplifon (-4,2%), Banca Generali (-3,2%), Bper (-2,6%), Buzzi (-2,2%), Cnh Industrial (-1%), Juventus (-3,3%), Leonardo (-3,1%), Mediobanca (-1,3%), Nexi (-2,9%), Saipem (-2,5%), Stm (-1,1%), Tenaris (-2,6%), Unicredit (-2,5%) e Unipol (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 165 punti base.

