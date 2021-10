BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari vede i 27.000 punti (26 ottobre 2021)

PIAZZA AFFARI VEDE I 27.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Spagna a settembre. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli indici S&P Case-Shiller e FHFA relativi al mese di agosto. Alle 16:00, invece, l’indice di fiducia dei consumatori di ottobre e il numero di case nuove vendute a settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato con scadenza fino a 30 anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di 3M Company, Eli Lilly, General Electric Lockheed Martin e Ups, dalla Svizzera quelle di Novartis e Ubs, mentre a Piazza Affari quelle di Campari, Italgas e Sourcesense.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,92% a 26.815 punti base. Sul listino principale si è messa in evidenza Exor con un +5,8%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,9%), Cnh Industrial (+1,9%), Eni (+1,7%), Ferrari (+4,1%), Pirelli (+2,6%), Stellantis (+3,9%), Telecom Italia (+1,7%) e Tenaris (+2,1%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -1,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,1%), Banca Mediolanum (-0,8%), Enel (-0,9%) e Hera (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 106 punti base.

