BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari verso i 24.000 punti (17 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI VERSO I 24.000 PUNTI

La giornata odierna offre diversi dati macroeconomici rilevanti. Alle 10:00 sapremo l’inflazione in Italia a dicembre e anche il saldo della bilancia commerciale di novembre. Alle 10:30 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Alle 11:00 toccherà all’indice dei prezzi a livello europeo relativo a dicembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sui nuovi cantieri residenziali e le licenze edilizie di dicembre, mentre alle 15:15 si saprà la produzione industriale di dicembre. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan relativo a gennaio. A mercati chiusi dovrebbe arrivare anche un aggiornamento del rating sul debito del Portogallo da parte di Moody’s e di quello tedesco da parte di Fitch. In giornata sarà diffuso anche il bollettino economico della Banca d’Italia. A Piazza Affari giornata di scadenze per opzioni su azioni e indici con termine gennaio.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,74% a 23.940 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ubi Banca con un +3,9%. Bene anche Banco Bpm (+2,2%) ed Enel (+2,6%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1%), Atlantia (+1,2%), Campari (+1,9%), Cnh Industrial (+1,8%), Fineco (+1,7%), Hera (+1,4%), Mediobanca (+1%), Nexi (+1,5%), Snam (+1,1%) e Unipol (+1,2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Amplifon (-2%), Juventus (-1,5%), Azimut (-1,2%), Banca Generali (-1%) e Prysmian (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 165 punti base.

