BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari vicina ai 19.500 punti (30 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI VICINA AI 19.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si saprà il dato sul Pil del primo trimestre in Gran Bretagna, insieme al saldo delle partite correnti dello stesso periodo. Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di giugno, insieme ai prezzi alle produzione di maggio e ai consumi delle famiglie, sempre a maggio. Alle 9:00 toccherà al Pil spagnolo del primo trimestre. Alle 11:00 sapremo l’inflazione in Italia a giugno insieme allo stesso dato aggregato a livello europeo. Alle 12:00 sarà la volta dei prezzi alla produzione di maggio, mentre alle 15:45 sapremo l’indice PMI di Chicago relativo a giugno. Infine alle 16:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori negli Usa a giugno.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,69% a 19.447 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Banco Bpm con un +6%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+3%), Cnh Industrial (+3,5%), Exor (+3,7%), Mediobanca (+4,4%), Nexi (+3,4%), Poste Italiane (+3%) e Unicredit (+4,4%). Chiusura in rosso solamente per Amplifon (-0,4%), Campari (-0,1%), Diasorin (-1%) e Snam (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 177 punti base.



