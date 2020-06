BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a stare sopra quota 19.000 (29 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A STARE SOPRA QUOTA 19.000

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti. Alle 9:00 sapremo l’inflazione spagnola relativa al mese di giugno. Analogo dato, riferito alla Germania, si saprà invece alle 14:00. Alle 10:30 toccherà al dato sul credito al consumo in Gran Bretagna a maggio, mentre alle 11:00 sarà la volta dell’indice di fiducia di imprese e consumatori aggregato a livello europeo per il mese di giugno. Alle 16:00 dagli Usa arriverà il dato sulle vendite di case esistenti a maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,57% a 19.124 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Snam con un +2,1%. Bene anche Atlantia (+1,8%), Banca Mediolanum (+1%), Campari (+1,8%), Cnh Industrial (+1,8%), Ferrari (+1%), Interpump (+1,7%) e Terna (+1,2%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -4,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-2,2%), Banco Bpm (-3,7%), Mediobanca (-4%), Poste Italiane (-2%), Telecom Italia (-3,8%) e Tenaris (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 177 punti base.

