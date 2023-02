Borse di studio/ Dove si “incassa” di più in Italia? Ecco le migliori

Studiare in tempo di crisi può essere molto difficile, soprattutto per quelle famiglie che devono sostenere le spese relative allo studio universitario dei giovani in un’altra città. Per questo motivo molti studenti fanno accesso alle borse di studio, ma non sempre gli atenei sono in grado di poter soddisfare tutti i beneficiari.

Ad esempio per quanto concerne le regioni del sud, quella che paga meno in Italia è indubbiamente la Sicilia che è riuscita a ricoprire il 78,8% delle borse di studio. Ma qual è la regione italiana che paga di più?

Tutti gli studenti che in Italia devono pagarsi la retta universitaria oltre all’affitto di una stanza, sanno che la vita da studente può costare molto a fronte di entrate veramente irrisorie per coloro che riescono a conciliare una qualche attività lavorativa. Molto spesso le famiglie trovano difficoltà a sostenere i propri figli e così, ma solo per alcune di loro, può venire incontro il buon rendimento scolastico. I ragazzi che possono vantare una media elevata di voti e una bassa fascia di reddito sono in grado di accedere ad alcune graduatorie relative alle borse di studio per merito.

Solitamente queste borse di studio sono calibrate anche in funzione al numero di crediti ottenuto durante l’anno accademico. Ma alcune di queste invece considerano anche la vicinanza della residenza dello studente all’ateneo prescelto.

Quindi esiste una vera e propria categoria di studenti fuori sede che può godere di Maggiore benefici poiché viene considerato che i costi mensili possono anche triplicare vista la necessità di avere un canone di locazione per una camera singola o doppia oppure per un monolocale. In Italia le città che pagano di più sono indubbiamente quelle del nord, abbiamo come prima provincia autonoma quella di Bolzano dove gli studenti fuori sede possono contare su una borsa di studio di 5.800. invece per quanto riguarda la Toscana le borse di studio possono arrivare anche a €6000. Naturalmente conviene di più agli studenti fuori sede in quanto gli studenti toscani potranno contare su una borsa di studio nettamente inferiore.

