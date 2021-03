Boss Doms con Achille Lauro/ Perchè si sono separati artisticamente? La “reunion” a Sanremo 2021

C’è anche Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, a completare il quadro punk rock di Achille Lauro questa sera al Festival di Sanremo 2021. Nella quarta puntata della kermesse, Boss Doms torna al fianco del suo “partner”, smentendo di fatto quel famoso allontanamento da Achille Lauro annunciato la scorsa estate. Grande attesa dunque per la “reunion” sanremese con Achille Lauro; una reunion che inizierà e terminerà al Festival di Sanremo dato che Boss Doms ha comunque iniziato un suo percorso artistico solitario.

In una intervista abbastanza recente rilasciata al magazine Rolling Stones, aveva spiegato la necessità di iniziare a scrivere una sua storia, di comunicare alla sua gente i suoi sentimenti e le sue esperienze. Quindi di allontanarsi dall’amico Lauro. “Ma continueremo ad amarci”, aveva ribadito Edoardo, fino al ritorno di stasera al Festival di Sanremo, con l’ingresso nel quadro punk rock di Achille Lauro.

Boss Doms e l’amicizia con Achille Lauro: dalla scuola al palco dell’Ariston

Il legame tra Boss Doms e Achille Lauro non si è mai spezzato. Il loro rapporto è iniziata da piccoli, grazie al fratello minore di Edoardo che andava a scuola proprio con Lauro. Gli impegni e le abitudini, tuttavia, erano molto diversi. Così Boss Doms e Achille Lauro hanno impiegato un po’ di tempo prima di incrociarsi ed iniziare a frequentarsi in maniera più continua e abituale, come confermato dai diretti interessati in alcune interviste. Achille Lauro è stato uno degli ospiti protagonisti di questo Festival di Sanremo 2021. E ora che siamo giunti alla quarta puntata della kermesse, siamo curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per il pubblico e per i fans in occasione del ritorno di Boss Doms.



