FESTIVAL DI SANREMO 2021: STREAMING RAIPLAY/ Come vedere terza serata e programma

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING SANREMO 2021 GIUNTA: LA SECONDA SERATA

Grazie alla tecnologia sarà possibile seguire la terza serata del Festival di Sanremo 2021 non solo in diretta televisiva su Rai 1. Come per le prime due serate di Sanremo 2021, anche oggi, giovedì 4 marzo, giorno della serata dedicata alla Canzone d’Autore, è prevista la diretta streaming che comincia contemporaneamente alla diretta televisiva. Per seguire Sanremo 2021 in streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per pc/mac, tablet e smartphone. RaiPlay, inoltre, permette di tornare indietro per recuperare parte della diretta attraverso la funzione restart, rivedere le performance dei singoli cantanti (ma non solo, anche degli sketch e delle conferenze stampa) attraverso una ricca libreria di clip. Ricordiamo che la prima serata del Festival di Sanremo 2021 è l’evento più visto in diretta streaming dall’avvio della misurazione Auditel Online (12 maggio 2019). Anche la terza serata di Sanremo 2021 sarà, raccontata su Rai Radio2 da Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu al Teatro Ariston e sarà trasmessa in replica su Rai Premium, venerdì 5 marzo, alle 13.50.

DALLE COVER A VITTORIA CERETTI: GLI INGREDIENTI DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2021

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è, ormai da qualche anno, dedicata alla canzone d’autore. I 26 big in gara interpreteranno un grande brano delle musica italiano scelto da loro, o da soli o accompagnati da un ospite. Ricordiamo che le esibizioni saranno votate dai musicisti e coristi dell’orchestra del Festival e al termine della serata verrà assegnato il Premio per la miglior interpretazione. Questa sera al fianco di Amadeus e Fiorello, dopo il successo di Elodie, ci sarà la top model Vittoria Ceretti. Tra gli ospiti rivedremo Zlatan Ibrahimovic e ci sarà anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Spazio anche al terzo “quadro” di Achille Lauro, dopo l’omaggio a Mina della seconda serata con Claudio Santamaria e Francesca Marra, protagonisti del videoclip della sua canzone “Bam Bam Twist”.



