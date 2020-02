Boss Doms/ Nuovo bacio in bocca a Achille Lauro in diretta a Sanremo 2020?

Boss Doms è pronto a salire nuovamente sul palco del Teatro Ariston per accompagnare Achille Lauro durante il Festival di Sanremo 2020. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la canzone “Rolls royce”, Achille Lauro e Boss Doms tornano all’Ariston con la canzone “Me ne frego“. L’esibizione di Achille Lauro è tra le più attese da pubblico e giuria non solo per la canzone, ma anche per capire cosa combinerà sul palco insieme al proprio chitarrista. Tutte le esibizioni del cantante, infatti, si concludono con un bacio. Achille Lauro e Boss Doms, infatti, in questi anni, hanno spesso regalato ai fans un bacio in bocca che sono soliti scambiarsi al termine di ogni performance come è accaduto durante una delle puntate dello show “20 anni che siamo italiani”. I fans, dunque, si aspettano che Boss Doms e Achille Lauro si bacino in diretta anche a Sanremo 2020. Accadrà davvero o i due spiazzeranno tutti dando vita ad un nuovo siparietto?

BOSS DOMS, I FANS ATTENDONO IL BACIO CON ACHILLE LAURO A SANREMO 2020

I fans sognano il bacio di Boss Doms e Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo 2020. Ad alimentare le speranze dei fans è un post pubblicato pochi mesi fa dallo stesso Boss Doms che, su Instagram, sotto la foto di un bacio con il suo compagno d’avventura, ha scritto: “Siamo partiti da una cantina umida piena di muffa e adesso ci baciamo in bocca davanti a tutta Italia. Love you cuoricino“. Dopo essersi baciati più volte davanti a tutta l’Italia, Boss e Achille si baceranno anche in eurovisione? I fans sperano di sì e sono sicuri che i due non deluderanno le aspettative del proprio pubblico che, già durante il red carpet, ha applaudito il coraggio di Achille Lauro di presentarsi in canotta.

