Boss Graviano “Incontrai 3 volte Berlusconi da latitante”/ La replica “Tutto falso”

Sono decisamente forti le dichiarazioni rilasciate dal boss di Cosa Nostra, la storica mafia siciliana, Giuseppe Graviano, sul numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il malavitoso, già condannato all’ergastolo per associazione mafiosa e vari reati connessi, è intervenuto in videoconferenza durante il processo “’Ndrangheta stragista”, in cui è imputato, e che si sta svolgendo in quel di Reggio Calabria. Come riferito da numerosi organi di informazione autorevoli, fra cui l’Agenzia Ansa, Graviano ha spiegato di aver incontrato più volte l’ex presidente del consiglio mentre era latitante. Ecco il passaggio: “Ho incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitante”. “Il primo incontro avvenne nell’hotel Quark, nell’83 – riporta invece Repubblica, citando il boss di Cosa Nostra – c’erano Berlusconi, mio nonno e mio cugino Salvatore”.

MAFIA, GRAVIANO CONTRO BERLUSCONI: LA REPLICA IMMEDIATA DI GHEDINI

Parole che sono state riprese da pressoché ogni organo di informazione online e prontamente smentite da Niccolò Ghedini, storico legale di Berlusconi. “Le dichiarazioni rese quest’oggi da Giuseppe Graviano – si legge in una nota pubblicata dall’agenzia Ansa poco fa – sono totalmente e platealmente destituite di ogni fondamento, sconnesse dalla realtà nonché palesemente diffamatorie. Si osservi – prosegue Ghedini – che Graviano nega ogni sua responsabilità pur a fronte di molteplici sentenze passate in giudicato che lo hanno condannato a plurimi ergastoli per gravissimi delitti”. Secondo l’avvocato di Berlusconi, l’intento del boss è quello di ottenere dei benefici: “Dopo 26 anni ininterrotti di carcerazione, improvvisamente il signor Graviano rende dichiarazioni chiaramente finalizzate ad ottenere benefici processuali o carcerari inventando incontri, cifre ed episodi inverosimili ed inveritieri”. Infine Ghedini ci tiene a sottolineare l’impegno dell’ex Premier, Berlusconi, nella lotta alle mafie: “Si comprende, fra l’altro, perfettamente l’astio profondo nei confronti del Presidente Berlusconi per tutte le leggi promulgate dai suoi governi proprio contro la mafia. Ovviamente saranno esperite tutte le azioni del caso avanti l’autorità giudiziaria”.

