Boss in incognito 2023, Michele Zanella/ Diretta: l’ad di O bag viene riconosciuto

Boss in incognito 2023, anticipazioni quinta puntata

Questa sera, lunedì 6 febbraio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la quinta e ultima puntata di Boss in incognito 2023, il docu-reality condotto da Max Giusti che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Parlando di questa edizione, Max Giusti aveva detto a Tv Blog: “Il prodotto è buono, ci sono dei colpi di scena, l’edizione sarà meno liturgica rispetto alle altre… Non è facile trovare un’azienda giusta con belle storie”.

Dopo Claudio Papa di Dolceamaro, Riccardo Pezzali di Profunghi, Angelo Pinto di Pinto Srl, Daniele Masella del Biscottificio Casilino, l’ultimo boss è Michele Zanella, fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, azienda nata da una start up e ora leader nella personalizzazione di borse e accessori.

Michele Zanella protagonista della quinta puntata di Boss in incognito 2023

Il quinti e ultimo boss di Boss in incognito 2023 è Michele Zanella, fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, azienda nata da una start up e ora leader nella personalizzazione di borse e accessori. In pochi anni “O bag” è riuscita ad affermarsi nel mercato internazionale del fashion con le sue iconiche borse realizzate in gomma eva, con circa 600 mila combinazioni per ciascuna collezione.

Con sede centrale in provincia di Padova, “O bag” è presente in più di 50 Paesi, conta più di 500 punti vendita e un fatturato di 30 milioni di euro annui. Michele Zannella sotto mentite spoglie, incontrerà alcuni dei suoi dipendenti: con Adì scoprirà come si creano diverse tipologie di scocche; Svetlana gli insegnerà l’attività di picking degli orologi; Antonella gli mostrerà come assemblare e abbinare gli orologi; infine con Sara vivrà l’esperienza della vendita in negozio, entrando anche in contatto con la sua clientela.

Il boss viene scoperto: cosa succederà?

Per l’ultima puntata Max Giusti torna a vestire i panni di Josè (la scorsa settimana si era trasformato in Antonio, da Napoli). Il conduttore affiancherà Arianna con cui si cimenterà nell’attività di assemblaggio e montaggio borse. Come sempre agli operai verrà detto che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano. Ma nel corso della puntata, Michele Zanella verrà riconosciuto: il boss deciderà di svelarsi mentre è ancora in incognito? Appuntamento alle 21.20 su Rai 2 con l’ultima puntata di Boss in incontro 2023.

