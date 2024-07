BOSS IN INCOGNITO/ Anticipazioni 9 luglio 2024 (replica): Pinto Srl di Angelo Pinto

Boss in incognito: anticipazioni della puntata in replica del 9 luglio 2024

Martedì 9 luglio 2024, su Raidue, torna l’appuntamento con il reality dedicato al mondo del lavoro e che, stagione dopo stagione, ha convinto sempre di più il pubblico ovvero Boss in incognito che, questa sera, farà rivivere ai telespettatori le emozioni della puntata trasmessa il 23 gennaio 2023 e dedicata alla Pinto Srl, azienda che produce sistemi oscuranti, tapparelle, box doccia e porte a soffietto e rappresentata dal direttore generale Angelo Pinto che ha deciso di partecipare a Boss in incognito non solo per conoscere più da vicino i propri dipendenti, ma anche per mostrare i sacrifici fatti dal padre per creare un’azienda che, oggi, è tra le più forti del suo settore.

“Sono Angelo Pinto, titolare della Pinto Srl. È un’azienda familiare nata dal sacrificio di mio padre, che dagli anni ’80, dopo essere rientrato come migrante dalla Germania, decide di dar vita a questa attività per far crescere noi figli in Italia. Parte da un garage, tanto da diventare la principale realtà della regione Campania”, racconta il direttore generale della Pinto Srl che oggi vanta ben 250 dipendenti.

Angelo Pinto e la Pinto Srl protagonisti della puntata di Boss in incognito: anticipazioni, Max Giusti si trasforma ancora

Dalle anticipazioni sappiamo che nel corso della puntata di Boss in incognito in onda questa sera, Angelo Pinto presenta la propria figura ai telespettatori per poi svelare i segreti della propria azienda prima di trasformarsi in un operaio e calarsi totalmente nella realtà aziendale. Nel corso della sua avventura da “boss in incognito”, Angelo Pinto si ritrova a lavorare con Tayna, con cui impara a costruire i box doccia; con Christian, con cui dà vita alla tapparella; con Selene che gli insegna l’assemblaggio e il confezionamento delle tapparelle e con Carmen che svela i segreti per la realizzazione della mazzetta dei colori.

A lavorare accanto ad Angelo Pinto, a lavorare accanto agli operai, scende in pista anche Max Giusti che, nei panni dell’operaio cileno Josè impara come produrre una porta a soffietto insieme a Giuseppe.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito

Tutte le puntate di Boss in incognito possono essere viste in diretta streaming su Raiplay che, attraverso il sito o l’applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, permette di recuperare anche tutte le puntate delle precedenti stagioni del docu-reality di Raidue.











