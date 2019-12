Botox Boys, chi sono?/ I Wess Brothers, “gemelli tedeschi” a Live Non è la D’Urso

I Botox Boys, conosciuti anche come Wess Brothers, sono tra gli ospiti della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso su Canale 5. Il duo di intrattenimento tedesco sono pronti al loro debutto nella televisione italiana dove parleranno naturalmente di chirurgia e Botox! Del resto chi più di loro può esprimersi in merito a tale materia? Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” ha annunciato gli ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso” in onda lunedì 9 dicembre 2019 rivelando che per il momento talk si tornerà a parlare degli eccessi nel mondo della chirurgia estetica. Per questo motivo in studio ci saranno i due gemelli tedeschi che sono ricorsi più e più volte nella loro vita a delle punturine per migliorare il loro aspetto esteriore. Ma chi sono questo due tedesco conosciuto come i Botox Boys?

Chi sono i Botox Boys?

I Botox Boys sono due fratelli gemelli di Colonia di nome Arnold Wess e Oskar Wess. Sono un duo intrattenimento tedesco conosciuto anche come organizzatori per gli eventi di Arnold Wess, il papà di Florian Wess, personaggio tv & designer che nel 2019 ha avuto un grandissimo successo dopo aver partecipato al Big Brother tedesco. Non solo, i Wess Brothers sono anche un duo musicale visto che nel 2010 hanno pubblicato il singolo “Ein Wunder !” con cui hanno conquistato la prima posizione della classifica tedesca. A distanza di sette anni dal primo successo, Arnold Wess e Oskar Wess tornano sulle scene musicali nel 2017 con il secondo singolo dal titolo “Supergeil”. Dopo aver conquistato la Germania ed essersi fatti notare, i Botox Boys sono pronti a varcare i confini Europei per arrivare in Italia. La loro partecipazione a Live – Non è la D’Urso non passerà inosservata, anzi sicuramente il duo tedesco farà discutere e chissà che non possano diventare nuove presenze fisse dei salotti televisivi di Barbara D’Urso!

