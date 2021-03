Regan figlio Paul Gascoigne/ Coming out “Sono bisessuale”, il padre “Dio lo benedica”

Dopo Bianca Gascoigne questa sera sarà ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso il figlio del naufrago Paul Gascoigne, Regan. Il suo nome ha fatto il giro della rete soprattutto in questi giorni per via della permanenza in Honduras del padre ed ex calciatore, protagonista del reality Isola dei Famosi. Regan, nato negli anni Novanta dal matrimonio tra Paul e Sheryl è un ballerino professionista molto noto nel Regno Unito nonostante la sua giovane età. Qualche anno fa si parlò di lui per via del suo coming out pubblico in uno show televisivo. Un gesto al quale il padre Paul reagì con una dichiarazione al Mirror che in qualche modo spiazzò.

Se infatti in tanti erano stati abituati a vedere la leggenda del calcio inglese anni Novanta come un uomo dal temperamento burrascoso, quando fu chiamato a parlare del figlio, della sua bisessualità e del coming out pubblico le parole di Paul Gascoigne furono quelle di un padre amorevole e comprensivo: “Mi scrisse un messaggio la sera prima del coming out in tv. Gli dissi, ‘Non importa cosa fai figlio, ti sosterrò al 100%, devi fare ciò che ti rende felice’. Pensai, “che Dio lo benedica“. Andare a farlo in tv è una cosa difficile. È un ballerino professionista, è un ragazzo in forma e sono molto orgoglioso di lui”.

REGAN, IL FIGLIO PAUL GASCOIGNE ED IL SUO COMING OUT

Regan Gascoigne ha 25 anni e nel 2019 fece coming out dichiarando la sua bisessualità. Una scelta coraggiosa soprattutto alla luce delle modalità con le quali il giovane decise di uscire allo scoperto. Attore e ballerino conosciuto per le sue esibizioni al talent show della BBC “The Greatest Dancer” spiegò di aver scelto di fare coming out solo dopo molto tempo perché voleva essere giudicato esclusivamente per il suo talento e la sua bravura e non voleva che la sua fama dipendesse dal nome del padre né dal suo orientamento sessuale. In merito al suo coming out, Regan spiegò di essere uscito nella sua vita sia con uomini che con donne e di provare attrazione per entrambi i generi pur non avendo avuto molte relazioni. “Sono bisessuale, esco sia con gli uomini che con le donne. Sono molto aperto su questo”, aveva detto al Sunday Mirror alla fine del 2019. “Tuttavia non ho avuto molte relazioni. Ho frequentato solo tre persone. Non l’ho ancora detto a mio padre, ma non credo che gli dispiacerà”, aveva aggiunto come rammenta Gay.it.

A proposito del padre aveva sottolineato le difficoltà di essere figlio di un personaggio famoso come Paul Gascoigne e dal passato controverso: “Lo trovo davvero difficile. Perché la gente sa cosa fa, presume che io sia uno scherzo o che in realtà non sarò in grado di ballare o cantare. Ma come mi dice papà, se continuo a lavorare sodo, posso ottenere qualsiasi cosa”, aveva detto.



