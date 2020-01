BOTTI DI CAPODANNO: 48 FERITI A NAPOLI/ Ascoli: ragazzo morto per spegnere incendio

Ha i contorni del solito bollettino di guerra il bilancio dei morti e dei feriti gravi per i botti di Capodanno 2020. Il nuovo anno si è aperto con il decesso di un ragazzo di 26 anni a Colle San Marco, in provincia di Ascoli Piceno. In questo caso il giovane è stato vittima indiretta dei fuochi d’artificio. Come riportato da “Il Corriere della Sera”, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, allo scoccare della mezzanotte, dopo il lancio di alcuni fuochi d’artificio che avevano originato un principio d’incendio nella sterpaglia, ha cercato di intervenire per fermare le fiamme sul nascere. Nel tentativo è precipitato però per almeno cinquanta metri in un’area impervia. Le persone che si trovavano insieme a lui hanno lanciato subito l’allarme ma i sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, che a lungo hanno tentato di rianimarlo visto che era finito in arresto cardiaco, all’1:50 hanno dovuto dichiararne il decesso.

BOTTI DI CAPODANNO 2020: FERITI IN AUMENTO A NAPOLI

I gravi incidenti e i tanti feriti degli anni scorsi sembrano non aver insegnato la prudenza: bisogna evincere questo concetto nel leggere il dato dei feriti a Napoli e provincia. Sono 48, infatti, le persone rimaste ferite dai botti di Capodanno, in aumento rispetto al 2019 quando furono 37. Fortunatamente nessuno dei feriti risulta però in gravi condizioni. Come riportato da Il Corriere della Sera, all’ospedale di Pozzuoli: è arrivato un 65enne con una lieve lacerazione alla mano sinistra, verificatasi nella propria abitazione di Giugliano. Un 67enne di Bacoli si è invece procurato un’escoriazione al viso. Un giovane di 24 anni è stato fortunato: ha infatti riportato soltanto un’escoriazione da un petardo esploso prima del lancio. Nel quartiere di Fuorigrotta, invece, un razzo ha centrato alla schiena due persone. Da segnalare quanto accaduto a Venezia, dove un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine a Piazza San Marco dopo aver lanciato alcuni grossi botti, generando apprensione in una piazza in cui erano presenti 29mila persone. Per l’uomo, pare un turista, verrà emesso il foglio di via dalla città.

