Botti di capodanno: come proteggere cani e gatti/ Tre rimedi semplici ma efficaci

Sta per arrivare capodanno e di conseguenza la tradizione dei botti. Per molti rappresentano un momento di gioia, svago e divertimento, ma non tutti la pensano così, a cominciare dai nostri amici a quattro zampe. E’ ormai noto e risaputo che i petardi terrorizzano letteralmente cani e gatti (soprattutto i primi), e non è raro sentire di casi di cagnolini scappati dalla propria abitazione perchè spaventati e frastornati, o addirittura, morti di infarto a seguito dello spavento. I botti in se non sono pericolosi per i nostri amici a quattro zampe, ma il loro rumore si, in quanto alle loro orecchie arriva con una potenza di dieci volte rispetto a quella che udiamo noi umani. Di conseguenza, come svelato da una un’ indagine di Quattrozampeinfiera 2019 riportata dall’edizione online de IlGiornale, sono molti coloro che decidono di attuare dei rimedi per calmare i nostri animali pelosi, a cominciare dal festeggiare il capodanno fra le mura di casa.

BOTTI DI CAPODANNO, COME PROTEGGERE CANI E GATTI: COSI’ LI SI PUO’ SENZA DUBBIO AIUTARE

Così facendo, infatti, si può stare vicino a cani e gatti, cercando comunque di dargli una certa sicurezza. Attenzione però, fare loro le coccole e sussurrargli delle paroline tenere non basterà a calmarli, e servirà ben altro per provare a risolvere la situazione qualora dovesse complicarsi. Un rimedio utile può essere ad esempio quello di creare più rumore rispetto a quello dei botti, alzando la musica in casa a tutto volume (ovviamente senza creare malcontento nel vicinato), e distogliere quindi l’attenzione di cani e gatti. Più semplice, invece, acquistare in farmacia, previa ricetta del veterinario, della crema a base di Dexmedetomidina, che si spalma all’interno della guancia e che ha l’effetto di calmare e addormentare il nostro miglior amico. Infine può essere molto utile invitare della gente in casa, di modo da creare del trambusto, che possa anche in questo caso “coprire” il forte rumore dei botti.

