Braci by Barù “Voglio divertirmi”/ Dopo il GF Vip, sbarca su Food Network “Incontro…”

Braci by Barù, la nuova scommessa di Barù Gaetani

Dopo aver conquistato tutti durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6, Barù Gaetani ha ricominciato dalla cucina. Dopo aver aperto un ristorante a Milano, Barù ha accettato la scommessa di creare un format che andrà in onda oggi, venerdì 29 luglio, alle 22.00 su Food Network (DTT, 33). Amante della cucina, nel format “Braci by Barù”, il nipote di Costantino Della Gherardesca, non solo parla di cucina, ma lo fa in modo divertente incontrando e intervistando amici e ospiti davanti ad un barbecue.

Una sola puntata che, però, potrebbe avere un seguito. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di TvBlog, Barù ha parlato del nuovo capitolo della sua vita che ha come location Milano, la città in cui non solo ha aperto il ristorante, ma in cui attualmente vive.

Barù Gaetani: “Racconto la mia giornata a Milano”

“Questo speciale nasce da ‘Braci’, una serie di appuntamenti che ho fatto su Instagram l’anno scorso: in pratica sono varie interviste che facevo dietro a un barbecue. L’idea era quella di riprendere quella serie, ma poi è diventata uno speciale che alla base vuole raccontare una mia giornata tipo a Milano, dove ora vivo”. Ai microfoni di TvBlog, Barù presenta così “Braci by Barù” con cui spera di parlare di cucina, ma anche di divertirsi e mostrarsi senza filtri come ha fatto anche nella casa del Grande Fratello Vip.

Barù, inoltre, ha spiegato di non aver ancora visto il format anche se “credo sia incentrato più su di me che sulla brace: mi hanno chiesto però di fare anche tre o quattro ricette, anche perché su Food Network un po’ di cibo ci deve essere (ride), e quindi l’ho fatto”.

