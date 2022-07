Lulù Selassié infiamma Instagram con uno scatto hot/ Barù commenta, ma…

Lulù Selassié in intimo su Instagram: il commento di Barù scatena la polemica

I tempi della convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip sono ormai lontani, ma alcuni ex gieffini continuano a conservare i rapporti a distanza di mesi. Come nel caso di Lulù Selassié e Barù che, seppur attraverso uno scambio di commenti social, ha lasciato ipotizzare che tra i due sia rimasto un buon rapporto dopo l’esperienza nel reality. L’occasione è stata la pubblicazione da parte della Selassié di uno scatto sul proprio profilo Instagram. Una foto decisamente hot, che la vede in intimo a letto con al fianco un cagnolino.

“Sono il sogno di ogni fotografo” ha scritto in inglese la Princess, a corredo dello scatto social. Prontamente è arrivata la reazione di Barù che, sempre in inglese, le ha risposto con le seguenti parole: “Mi sto solo rilassando con il mio amico“. Una frase che ha subito scatenato le polemiche sui social per un’espressione giudicata di dubbio gusto e per nulla humour.

Lulù e Barù difesi su Twitter: “Stesso senso dell’umorismo“

La polemica ha però preso lasciato spazio ai commenti di numerosi utenti che, su Twitter, hanno preso le difese di Barù. “Vorrei ricordare che la stessa LULÚ diceva che lei e BARÚ avevano LO STESSO SENSE OF HUMOR, che tradotto significa “STESSO SENSO DELL’UMORISMO” scrive un utente. E c’è anche chi ironizza sull’ipotesi che i due possano fare coppia: “SIII SONO LORO I VERI LURÙ. LEI È LULÙ E LUI È BARÙ, LEI È FATINA E LUI DI SANGUE BLU“.

Entrambi, d’altronde, arrivano dal naufragio delle rispettive frequentazioni. Barù e Jessica Selassié, dopo il clima di intesa e complicità instaurato nella Casa del Grande Fratello Vip, non sono riusciti a proseguire la conoscenza fuori da Cinecittà. Ed è andata ancor peggio a quella che si pensava essere una delle coppie simbolo del reality, quella composta da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due giovani ragazzi hanno infatti ufficializzato a maggio la fine della loro storia d’amore che tanto ha fatto sognare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulú🧚🏽‍♀️🌙 (@luluselassieofficial)

SIII SONO LORO I VERI LURÙ

LEI È LULÙ E LUI È BARÙ

LEI È FATINA E LUI DI SANGUE BLU

( e o sang che c fa ittà!) #jeru pic.twitter.com/5y6S66NOi9 — Intolleranteallattosio (@lattesclero) July 19, 2022

Vorrei ricordare che la stessa LULÚ diceva che lei e BARÚ avevano LO STESSO SENSE OF HUMOR, che tradotto significa “STESSO SENSO DELL’UMORISMO” 😉 #jeru pic.twitter.com/m590eH8MrD — Tess (@Tess_flowers15) July 20, 2022













