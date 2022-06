Brad Pitt lascia il cinema?/ “Penso di essere arrivato all’ultimo tratto…”

Brad Pitt lascia il cinema?

Il 25 agosto uscirà al cinema “Bullet Train” con Brad Pitt. Il ragazzo d’oro del Missouri oggi ha cinquantotto anni e lo si vede meno di un tempo. Negli ultimi tempi appare su grande schermo un po’ più sporadicamente, interpreta personaggi sempre più originali e si dedica principalmente all’attività di produttore cinematografico. In una lunga intervista a GQ, Brad Pitt ha confessato di essere pronto a tracciare le fasi finali della sua carriera: “Penso di essere arrivato all’ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?”. Quel che è certo è che l’attore non è disposto a rinunciare alla sua creatività: “Sono una di quelle persone che comunica solo attraverso l’arte. La creatività è la mia vita. Se non creo, è come se morissi…”, come dimostrano i numerosi progetti ancora in cantiere. A dicembre arriverà il film “Babylon” mentre con la sua società di produzione Plan B Entertainment usciranno “Donne che parlano”, adattamento del romanzo di Miriam Toews, e “Blonde”, film Netflix su Marilyn Monroe.

Brad Pitt e la gioia ritrovata

Dopo che Angelina Jolie ha chiesto il divorzio, nel 2016, Brad Pitt ha smesso di bere e ha trascorso un anno e mezzo frequentando gli Alcolisti Anonimi e durante la pandemia ha anche smesso di fumare: “Sono in quell’età in cui da un vizio non viene nulla di buono”, ha ammesso sulle pagine di GQ. Alla soglia dei 60 anni, Brad Pitt ha trovato un nuovo equilibrio: “Credo che la gioia sia stata una scoperta più recente, più avanti nella vita. Mi sono sempre mosso seguendo la corrente, in un certo senso alla deriva, per poi passare alla fase successiva. Credo di aver trascorso anni con una lieve forma di depressione e solo dopo aver affrontato la cosa, cercando di abbracciare tutti i lati di me stesso, il bello e il brutto, sono riuscito a cogliere quei momenti di gioia”. Tra le cose che gli danno più gioia c’è la musica: tutte le mattine si alza preso e suona la chitarra.

