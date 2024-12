Theø, chi è Matteo Botticini de La Sad: la lunga gavetta e la formazione della band

Matteo Botticini, conosciuto artisticamente con il nome d’arte Theø, è uno dei 3 componenti della band pop punk de La Sad ed è riconoscibilissimo per la sua caratteristica chioma verde fluo. Nato nel 1987 e di origini bresciane, sin da giovanissimo si è avvicinato al mondo della musica e ha avviato la sua carriera in età adolescenziale attraverso una lunga gavetta.

Fiks de La Sad: chi è Enrico Fonte, carriera e fidanzata/ "Le prime canzoni registrate in casa in lockdown…"

Prima del grande successo di oggi, infatti, è stato membro del gruppo metalcore Upon This Dawning e ha fatto parte del duo trap Danien & Theø; nel 2017, inoltre, ha avuto modo di collaborare con la Dark Polo Gang. La grande svolta arriva nel 2020 quando, durante il lock-down per il Covid-19, unisce il proprio estro artistico a quello di Fiks e Plant e fonda con loro la band La Sad, della quale è non solo voce ma anche chitarra.

La Sad, chi sono e perché si chiamano così/ "Significa prendere i dolori e trasformarli in musica..."

Theø, da Sanremo alla vita privata del cantante: ha una fidanzata?

Theø con La Sad ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 portando in gara tra i Big il brano Autodistruttivo, che tratta il delicato tema del fenomeno del suicidio in età giovanile e come prevenirlo. Dopo l’esperienza all’Ariston, il cantante aveva raccolto in un post su Instagram tutti i suoi pensieri e le sue emozioni: “Il palco di Sanremo è forse l’esposizione più grande che un artista possa avere in Italia e per me è stato davvero un onore condividere il palco con grandi artisti, diffondere il nostro messaggio in tutto il Paese ed essere riusciti a riparare altri cuori con la musica […]”.

La Sad, Tim Summer hits 2024/ "Haters? La mer*a che abbiamo preso in questi anni è diventata musica"

Per quanto riguarda invece la vita privata di Matteo Botticini, in arte Theø, non sono disponibili particolari informazioni: non sappiamo infatti se c’è una fidanzata al suo fianco o se il suo cuore è al momento libero, a fronte di una grande riservatezza di fondo per cui è difficile entrare nel dettaglio della sua sfera personale e sentimentale.